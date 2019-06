MARCIANISE – Carabinieri in zona Caserta sud, vicino alla rotonda che immette all’ingresso dell’autostrada, per il furto di una motrice del Monopoli di Stato. Sembra infatti che il mezzo sia stato portato via da alcuni malviventi e sostituito con un’altra motrice. Non si hanno ancora notizie dell’autista. I carabinieri indagano sul caso.

Seguiranno aggiornamenti.