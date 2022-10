SANTA MARIA CAPUA VETERE – Brutto episodio sabato notte a Santa Maria Capua Vetere, non lontano dall’Anfiteatro. In via dei Greci infatti, due auto sono state depredate. Dai finestrini posteriori sfondati dai malviventi, sono stati portati via occhiali, uno zainetto ed altri oggetti di poco valore. I proprietari, un uomo e suo figlio, hanno reso nota la vicenda tramite social e la pagina Ciò che vedo in città SMCV.