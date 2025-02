LE FOTO MARCIANISE. Bruciano rifiuti tossici nelle campagne, interviene vigilanza WWF

Chiamati immediatamente i Carabinieri

MARCIANISE – Ieri, domenica 16 febbraio, le guardie giurate del WWF Italia – nucleo provinciale di Caserta in servizio nel territorio del Comune di Marcianise, dopo aver individuato e segnalato alle autorità competenti diversi cumuli di rifiuti speciali e pericolosi, tra cui anche tantissimi pneumatici e guaine bituminose, hanno notato un fumo nero provenire da un sito di campagna. Vicino al sito che stava bruciando rifiuti vi era anche una persona. Le guardie del WWF hanno chiamato i Carabinieri sporgendo denuncia dei fatti. Le immagini sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Tolleranza zero nei confronti degli eco-criminali che continuano impunemente a inquinare e devastare il territorio. Grazie al prezioso lavoro svolto dalle guardie del WWF con il supporto dei carabinieri stavolta si è arrivati in tempo per scongiurare un nuovo rogo tossico alimentato da pneumatici e rifiuti speciali di diverso tipo. Ma è inaccettabile che ancora oggi diverse aree tra Napoli e Caserta continuino a essere discariche al soldo della camorra e delle lavorazioni abusive. Ho chiesto che l’intera area venga immediatamente bonificata per evitare che il disegno criminale di dare fuoco ai rifiuti venga portato a termine e che la stessa zona sia pattugliata anche con sistemi di videosorveglianza. Non dobbiamo dare tregua alle ecomafie e ai loro squallidi complici che per pochi euro sono disposti ad avvelenare l’aria che respiriamo causando la morte di tanti cittadini per le conseguenze della loro attività criminale”.

Questo il commento di Borrelli.