LE FOTO MARCIANISE. Discarica in fiamme in via Einaudi 25 Giugno 2019 - 15:37

MARCIANISE – I vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti a Marcianise, per spegnere le fiamme sprigionate da una discarica a cielo aperto di rifiuti, tra i quali plastica, eternit, copertoni e guaine. L’incendio è divampato in via Luigi Einaudi. La zona è stata poi decontaminata con l’utilizzo di acqua. I vigili del fuoco sono stati costretti ad operare muniti di maschere protettive.