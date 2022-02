MARCIANISE – Si è verificato un brutto incidente stamattina in via Loriano a Marcianise. Coinvolti due veicoli. Lo schianto è stato violento. Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia locale. Chiuso il tratto di strada interessato. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro anche se alla base potrebbe esserci una mancata precedenza di uno dei veicoli coinvolti. Solo per pura casualità non ci sono stati feriti gravi. I veicoli sono rimasti gravemente danneggiati.