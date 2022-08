LE FOTO. Appartamento a fuoco, famiglia salvata in via Giardino

MONDRAGONE ( Maria Assunta Cavallo) – Erano le sette e mezza di questa mattina quando le urla ed il pianto di alcuni bambini, tra cui uno di quasi un anno, rimasti imprigionati con i loro genitori nell’appartamento in fiamme, hanno attirato l’attenzione di un intero vicinato. Sono stati proprio loro ad aiutare l’intero nucleo familiare a mettersi in salvo. Sul posto in breve tempo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno faticato non poco per spegnere l’incendio, che ha completamente divorato l’appartamento posto al primo piano. Dai primi rilievi dei pompieri è emerso che la causa scatenante dell’incendio potrebbe essere stato un corto circuito. L’altro ieri sera, in zona Sant’Angelo, si è verificato un altro caso simile, anche in questa occasione per fortuna non ci sono state né vittime, né feriti.