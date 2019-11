LE FOTO. MONDRAGONE. Bimbi dell’elementari pronti alla gita ma la polizia blocca i pullman alla partenza

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Partenza annullata questa mattina per una scolaresca della scuola primaria “Bruno Ciari”, in gita verso la Reggia di Caserta. I pullman che dovevano trasportare i bambini, sono rimasti bloccati per diverse ore nel piazzale del campo sportivo comunale, a causa di alcune irregolarità rilevate ai mezzi, dalla Polizia di Stato. Bambini, genitori ed insegnanti, hanno atteso dalle 8.00 alle 12.00, i mezzi sostitutivi, che non solo sono arrivati in tarda mattina, ma dai controlli effettuati anche su questi ultimi sono emerse delle irregolarità, che potevano mettere seriamente in pericolo la sicurezza e l’incolumità dei bambini e degli accompagnatori. A raccontarci l’odissea vissuta stamattina, è stato A.R. il papà di un bambino di 7 anni che purtroppo è dovuto ritornare a casa, come tutti gli altri, e rinunciare ad una giornata di svago e divertimento. “D’altronde non si poteva fare altrimenti – Racconta questo padre – per la sicurezza dei nostri figli è stato giusto stoppare la partenza, nonostante la loro grande delusione“. È superfluo dire che prima di qualsiasi gita scolastica, specie quando sono coinvolti dei minori, bisognerebbe accertarsi dell’affidabilità delle ditte contattate per il trasporto delle scolaresche. Per fortuna i controlli svolti negli ultimi tempi su tutto il territorio locale e nazionale dalla Polizia Stradale, hanno provveduto ad una capillare verifica dei pullman, riscontrando spesso delle irregolarità durante la fase del controllo, come accaduto anche quest’oggi, e per fortuna prima della partenza degli studenti.