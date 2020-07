LE FOTO. MONDRAGONE blindata per l’arrivo di Salvini

MONDRAGONE – Il leader della Lega Matteo Salvini e’ arrivato a Mondragone per incontrare operatori commerciali del turismo e del settore agroalimentare del territorio colpito da un focolaio di Covid-19. “Avevo preso un impegno perche’ l’inferno casino dei centri sociali non mi aveva permesso di parlare“, ha detto il senatore del Carroccio accolto da alcuni simpatizzanti. Citta blindata per l’arrivo di Salvini dopo le dure contestazioni che si sono verificate lunedi’ pomeriggio fuori alla zona rossa dei Palazzi Cirio. Le proteste avevano fermato l’annunciato comizio di Salvini.