LE FOTO. MONDRAGONE. Blitz della municipale. Supermercato evade 80mila euro di tributi locali, scattano i sigilli

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Questa mattina gli uomini della Polizia Municipale, durante una operazione di controllo degli esercizi commerciali mirata all’evasione fiscale, hanno posto sotto sequestro un noto supermercato sito in centro città. Si è accertato che tale attività commerciale ha evaso tributi comunali per una cifra che si aggira intorno agli 80mila euro. Sarebbero tantissimi i furbetti del fisco che hanno indotto il Comune ad adottare il pugno duro nei confronti di quegli esercenti che hanno posizioni di irregolarità nel pagamento delle tasse, provocando dei danni che si riversano non solo sul singolo cittadino onesto, ma sull’intera collettività.