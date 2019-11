LE FOTO. MONDRAGONE. Cittadini esasperati per le buche e con la pioggia situazione è assurda

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ancora malcontento tra i residenti del rione Crocelle, che già più di un mese fa, avevano denunciato delle anomalie riguardo ai lavori di restyling andati avanti dapprima a singhiozzo, e poi totalmente bloccati dal mese di giugno. Al coro unanime dei residenti, dei commercianti in protesta contro un’ Amministrazione Comunale “sorda”, si unisce quello degli automobilisti che ogni giorno percorrono una delle arterie principali del quartiere, che va a ricongiungersi con altre strade importanti, costretti a delle vere e proprie “acrobazie”, per evitare di finire nelle buche di un manto stradale ridotto a colabrodo. Chi invece non riesce proprio ad essere un’ abile pilota di formula uno, rischia di finire nei piccoli “crateri”, e danneggiare la propria autovettura, come già accaduto. Tra l’altro proprio in questi punti sono appena state rifatte le caditoie, e ci si aspettava dunque un restyling mai avvenuto di un manto stradale “rattoppato” e “crepato” sotto gli effetti delle intemperie.

“Se le Istituzioni continuano a fare orecchie da mercante – ci scrive un cittadino – senza tenere conto di un intervento che metta in sicurezza le strade, denunceremo la vicenda alle forze dell’ordine.