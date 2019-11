LE FOTO. MONDRAGONE E’ ALLAGATA. Incredibile bomba d’acqua sulla città. Chiuso tratto della Domiziana

MONDRAGONE (Maria AssuntaCavallo) – Ancora allerta maltempo: Mondragone colpita da una forte precipitazione, al punto che le strade sembravano torrenti in piena. Si registrano allagamenti non solo in periferia, ma anche in centro città, a causa della tracimazione di molte fogne. E’ stato chiuso al traffico dalla Polizia Locale, il tratto di Domiziana compreso tra l’incrocio di via Venezia e quello di via Como, poiché completamente sott’acqua e dunque impraticabile. Si consiglia agli automobilisti, la massima cautela nel percorrere anche il lungomare.