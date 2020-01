LE FOTO. MONDRAGONE. I 5 alberi a rischio caduta nel cimitero, ora i cittadini hanno paura

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non sappiamo se sia già stata fatta una verifica sulle condizioni di tenuta di 5 arbusti non più stabili che si trovano nel cimitero, fatto sta che la cosa preoccupa non poco alcuni cittadini.

Non è escluso il rischio concreto di una loro caduta che potrebbe mettere a rischio l’incolumità dei visitatori anche perché ad oggi, la zona non è off limits e si circola tranquillamente. Qualcuno magari potrebbe pensare ad una inutile preoccupazione anche se un eccesso di zelo in questo momento non verrebbe sicuramente contestato.