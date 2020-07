LE FOTO MONDRAGONE. La strategia del nuovo blitz. Stavolta i leghisti casertani si sono fatti furbi e tenendo riservato il ritorno del loro leader gli hanno fatto trovare solamente supporters

MONDRAGONE – C’era un conto da regolare a Mondragone. Salvini non aveva potuto fare il suo comizio, impedito dalle contestazioni rumorose e anche un pò borderline di un gruppo di persone arrivate per la maggior parte da Napoli e fiancheggiate da qualche esponente politico del centrosinistra di Mondragone. Per cui, stamattina è ritornato. La cosa era già nota ieri sera ed è stata tenuta però abbastanza riservata dai vertici della Lega casertana e campana, i quali fattisi forti dell’esperienza vissuta, hanno lavorato sotto traccia solo alla mobilitazione di propri supporters. Va ricordato, al riguardo che a Mondragone, con il passaggio di Gianpiero Zinzi nel partito di Salvini, si è creato un forte nucleo di sostenitori capeggiato dall’ex sindaco Giovanni Schiappa, al quale non manca certo la possibilità di poter mobilitare persone rispetto ad un appuntamento politico. Queste foto ritraggono Salvini mentre si intrattiene con i suoi sostenitori in piazza Liberato Mario Conte e con alcuni cittadini comuni sul lungomare.