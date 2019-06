LE FOTO. MONDRAGONE. Mobili, materassi e non solo: tutto abbandonato in strada

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Situazione di degrado assoluto in settimana nell’area mercato adibita a piazzola di scarico degli ingombranti, che pare vengono ritirati il venerdì o il sabato mattina dalla Ditta che espleta il servizio per il Comune di Mondragone. Questo quanto sostengono alcuni cittadini della zona che ci hanno inviato alcuni scatti che risalgono alla giornata di ieri, giovedì 6 Giugno 2019.

Sappiamo benissimo che gli ingombranti sono rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico che, per loro dimensione e natura, non possono essere depositati nei cassonetti stradali né abbandonati a fianco degli stessi o sulla strada, per cui risulta davvero imbarazzante trovare una giustificazione a quanto accade in questa zona, dove c’è chi predica bene ma razzola male.

Mobili, materiali da arredo, materassi, grandi elettrodomestici, insomma c’è davvero di tutto proveniente da locali e luoghi di privata abitazione. Una situazione paradossale ed assurda soprattutto per chi attende la giornata della raccolta straordinaria degli ingombranti, indetta dal Comune e denominata “svuotacantine”, che a questo punto pare non avere davvero nessun senso.