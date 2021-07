LE FOTO MONDRAGONE. Rifiuti abbandonati dopo la fiera settimanale. Cittadini esasperati: “5 giorni per ripulire l’area mercatale, noi paghiamo tutto. E’ vergognoso”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Che la città non sia pulita non è una novità, anzi, il problema dei rifiuti abbandonati in strada è un fenomeno oramai vecchio da poterci scrivere un poema, ma che a metterci lo zampino per complicare la situazione, sia l’incuria umana, allora davvero si arriverà ad un punto di non ritorno.

Abbiamo ricevute delle lamentele dai residenti di via Fiumara, la zona dove si svolge il mercato domenicale costretti a sopportare l’odore nauseabondo della spazzatura lasciata dagli ambulanti. Lasciare pulita la propria postazione dopo il mercato dovrebbe essere una regola, un dovere morale e civico, ma purtroppo non è proprio così. La pulizia delle diverse aree viene svolta a singhiozzo dalla ditta Comunale e l’area risulta pulita a partire dalla giornata di venerdì e questo è a dir poco vergognoso.

Bando alle ciance, i residenti chiedono e pretendono che già a partire dal giorno successivo lo svolgimento del mercato, ovvero dalla giornata di lunedì, la zona venga completamente ripulita dai rifiuti e appare evidente come questa richiesta dovrebbe essere accolta senza nessun tipo di problema o giri di valzer. I cittadini pagano caro e amaro il servizio inerente la raccolta dei rifiuti e dunque pretendono dei servizi. Dove tutto dovrebbe essere normale, nella città di Mondragone alcune cose diventano una eccezione a cui brindare.