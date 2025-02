LE FOTO. Non si fermano all’ALT dei carabinieri fuggono e travolgono auto in sosta: trasportavano auto rubate, ARRESTATI

Sorpresi in via Campania nei pressi del cimitero

TRENTOLA DUCENTA/CASALUCE – Trasportavano parti di autovetture rubate le due persone, un 36enne di Casaluce e un 45enne di Casoria che, a bordo di un furgone cabinato Fiat Iveco, senza fermarsi all’alt dei carabinieri, hanno tentato la fuga in retromarcia andando ad impattare contro un’auto in sosta, danneggiandola.

Era da alcuni giorni che i carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, a seguito del rinvenimento di alcune carcasse di veicoli rubati in un’area attigua al locale cimitero, avevano attivato dei servizi finalizzati al contrasto ai furti e alla ricettazione di parti di autovetture rubate.

Nella giornata di ieri 31 gennaio, durante lo svolgimento di tali servizi, la pattuglia della Stazione, nel notare un furgone Fiat Ducato, scortato da una Fiat Panda, imboccare la via Campania, che per l’appunto conduce al locale cimitero, ha deciso di procedere al controllo degli occupanti. Una volta raggiunti, mentre il conducente della Fiat Panda, con manovra repentina, è riuscito a guadagnare la fuga, il conducente del furgone, con a bordo altra persona, ha prima simulato di fermarsi, accostandosi al ciglio della strada, e, una volta che i militari sono scesi dalla vettura per eseguire il controllo, ha quindi ingranato la retromarcia indietreggiando a forte velocità. Nonostante più volte intimato di fermarsi, il conducente ha proseguito la folle corsa in retromarcia fino a quando è andato ad impattare prima contro la recinzione di un’abitazione finendo poi la corsa su un’auto in sosta, venendo così bloccato.

Nel frangente, il passeggero, saltato fuori dal veicolo in movimento e proseguito la fuga a piedi, è stato raggiunto e bloccato dopo alcune centinaia di metri da altri militari dell’Arma.

All’interno del furgone i carabinieri hanno rinvenuto una carcassa, tagliata in due parti, di un’autovettura appena rubata, nonché i sedili anteriori e posteriori, un serbatoio con liquido infiammabile e restanti pezzi in plastica di veicoli.

I due, entrambi con precedenti specifici, sono stati posti agli arresti domiciliari.