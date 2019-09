LE FOTO e IL NOME. OMICIDIO DI CAMORRA. Ucciso a colpi di revolver nella sua auto

AGG. ORE 13.40 – Ad essere raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco e’ stato Gennaro Sorrentino, 50enne di Scampia, gia’ noto alle forze dell’ordine. E’ deceduto in pochi istanti e l’utilitaria e’ finita contro il guardrail. Sul posto i carabinieri della compagnia di Melito. L’agguato si e’ verificato lungo la strada provinciale 500 dell’Asse perimetrale di Melito-Scampia, all’altezza dello svincolo per Scampia.

AGG. ORE 13.25 (Lidia e Christian de Angelis) – Emergono altri particolari sul delitto di cui abbiamo dato notizia pochi minuti fa. La vettura nella quale è stato trovato il corpo senza vita dell’uomo era ferma accanto il guardrail lungo il trafficato Asse Mediano, che congiunge Aversa all’interland napoletano. La vittima è stata attinta da diversi colpi d’arma da fuoco nei pressi dell’uscita di Sant’Antimo.

Sul posto allertati da alcuni automobilisti, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano. I militari sono arrivati con diverse pattuglie per regolare la viabilità. Paralizzato il flusso veicolare, in attesa dei rilievi del caso, per ricostruire l’accaduto, scientifica sul posto e arrivo del magistrato di turno della Procura di Napoli Nord e il medico legale. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota, la pista seguita dagli inquirenti, pare, sia quella di un regolamento di conti, una vendetta trasversale, ma non vi è ancora nulla di confermato, i rilievi sono ancora in corso.

L’auto della vittima sarebbe stata affiancata da una seconda vettura, con a bordo il killer, poi sono partiti i colpi che hanno ucciso l’uomo. L’omicida è fuggito in direzione Napoli. Questo l’ennesimo agguato e spargimento di sangue tra il casertano e il napoletano, forse in atto una faida per la spartizione dei territori e nuovi poteri criminali. Seguiranno aggiornamenti.

