CAPUA – E’ giunta, pochi minuti fa in redazione, la notizia di un incendio che ha interessato un ricovero di mezzi agricoli in via Gelso Boscariello a Capua. Le fiamme hanno avvolto, in particolare, un trattore, come si può vedere dalle foto che pubblighiamo qui di seguito. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, prontamente intervenuta per domare le fiamme. Non si registrano feriti, ma solo danni a cose.