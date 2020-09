REGIONALE – Paura a Giugliano in Campania dove un camion è stato avvolto dalle fiamme sulla SS7 quater via Domiziana, a pochi chilometri dall’uscita Varcaturo, in direzione Pozzuoli.

L’incendio è scoppiato questa mattina, 4 settembre, intorno alle 7. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo pesante. L’autista è riuscito a lasciare l’abitacolo e a mettersi in salvo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118, l’Anas e la polizia per i rilievi.