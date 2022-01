LE FOTO MONDRAGONE. Pavimentazione divelta in via Elena, ciclista cade e resta contuso

MONDRAGONE(Maria Assunta Cavallo) – Se potessimo paragonare le strade di Mondragone ad un oggetto, il colabrodo la farebbe indubbiamente da padrone, della serie “Si salvi chi può”, viste le numerose buche con cui gli automobilisti devono fare i conti quotidianamente. Sotto la lente d’ingrandimento è finita quest’oggi, via Elena, una strada posizionata nel cuore del centro storico, dove un ciclista è caduto rovinosamente a terra per colpa della precaria pavimentazione stradale. Per fortuna niente di rotto anche se l’uomo ha riportato diverse contusioni.

Basolato che con il tempo si sta deteriorando soprattutto a causa dell’acqua piovana che non riuscendo a defluire, crea dei ristagni che portano poi alla formazione di dislivelli, o addirittura di buche in cui ci si può finire con un piede dentro, o come accaduto allo sventurato ciclista, con la ruota della propria bicicletta o del proprio ciclomotore e qualcuno potrebbe farsi seriamente male. Un tema, quello delle buche sulle strade, affrontato decine e decine di volte e che torna puntualmente alla ribalta, al punto che non sprechiamo nemmeno più il fiato per lanciare appelli ad un’ Amministrazione Comunale silente, composta da quegli uomini e da quelle donne, che non sembrano appartenere alla realtà mondragonese perché forse proiettati su di un altro pianeta!.