LE FOTO. PAZZESCO INCIDENTE. Tir sperona auto che trasporta una barca. 5 FERITI

CAPUA – Dalle ore 01:00 circa la squadra dei Vigili del Fuoco 1 del Comando provinciale di Caserta e precisamente della sede Centrale del Comando è intervenute sull’autostrada A1 al Km 714, poco dopo il casello di Capua, per un incidente stradale. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un autotreno atto al trasporto di medicinali che per cause ancora da accertare si è scontrato con varie autovetture, tra cui anche una trasportante una barca, per poi finire la sua corsa contro i guardrail con i serbatoi pieni di gasolio danneggiati. Immediatamente si interveniva per estrarre dalle lamiere i conducenti delle autovetture con l’attrezzatura da taglio in dotazione. Dopo un elaborato lavoro, reso difficile anche dalle condizioni in cui erano i mezzi, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere tutti gli occupanti, tre persone, assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze per il successivo trasporto in ospedale. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i serbatoi del mezzo pesante che danneggiati dopo l’impatto hanno perso tutto il gasolio sulla sede stradale. Chiusa l’arteria autostradale per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.