LE FOTO. Perde il controllo dell’auto e si cappotta, conducente liberata dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco

Per i rilievi del caso stanno operando gli agenti della polizia municipale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

ARIENZO – Incidente, pochi minuti fa, ad Arienzo nei pressi del carcere femminile. Per cause ancora in corso di accertamento una donna al volante di una Opel Mokka ne ha perso il controllo andandosi a scontrare contro un Fiat Ducato parcheggiato al ciglio strada per poi cappottare al centro della carreggiata

Per liberare la conducente dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto i sanitari del 118 che hanno preso in cura la ferita e trasportata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano

Per i rilievi del caso sono impegnati gli agenti della polizia municipale

class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">