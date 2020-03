LE FOTO. Auto prese di mira: raffica di finestrini rotti. L’ira dei proprietari

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Raffica di finestrini infranti, l’ira dei proprietari, il fenomeno continua e prolifera. In poche ore diverse le auto danneggiate attraverso la frantumazione di finestrini senza che fosse prelevato o rubato nulla all’interno, secondo alcuni si tratterebbe di una nuova moda da parte di baby gang di ragazzini che si divertono ad arrecare danno agli ignari proprietari di auto costose, secondo altri è un business, accordato con rivenditori balordi, che commissionano dei delinquentucci che devono rompere i vetri in modo da costringere i proprietari a spendere diverse centinaia i di euro per i nuovi vetri, le forze dell’ordine hanno potenziato i controlli per acciuffare i balordi in azione di notte e giorno in città.

Questa la denuncia di una vittima che stamani ha trovato la brutta sorpresa, Raffaele Lillo C: “Eccola la nuova moda dei giovani… come si divertono??? A rompere i vetri delle auto parcheggiate!!! Non rubano niente solo il puro divertimento di mandare in 1000 pezzi un vetro !!! Ma si che bello!!! Che ce ne fotte se poi il proprietario deve comprare uno nuovo, se sei fortunato ti ricapiterà!!! Che peccato che ai miei tempi non ho mai pensato ad un gioco così bello ed eccitante, chissà quante risate si fanno sotto effetto di alcol o droga!!! Dai se sei fortunato domani capita a te!!!! Buona domenica!“.

Rino D. denuncia:”in tre mesi è la seconda volta che mi “sfasciano” la macchina . La prima volta solamente per il gusto di rompere il vetro , ho sentito dire da più residenti nella mia zona (via Ugo Foscolo altezza ass.Generali) che un gruppo di ragazzi/balordi , rompono i vetri solamente per il gusto di fare una bravata !! idiozia e stupidità pura , ai miei tempi ,alla loro età , il mio passatempo era conquistare le ragazze !! Stamattina mi ritrovo l’auto con la portiera aperta, il vetro frantumato e lo stereo rubato , a dire che l’avevo pure nascosto!! Questa volta non credo sia opera di ragazzi , anche se tutto è possibile. Certo è che ad Aversa, sembra che ognuno può decidere di commettere qualsiasi nefandezza , siamo senza controlli ,siamo alla mercé di tutti.CHE SCHIFO !!“.