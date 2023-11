LE FOTO. Raid notturno al Buy Quick, ingenti i danni

Assalto al noto locale.

PARETE – Tentano furto nel cuore della notte ai danni del noto locale “Buy Quick” a Parete, ingenti i danni. L’ attività è stata presa di mira da quattro banditi che in pochissimi minuti hanno sfondato la saracinesca riuscendo ad introdursi all’interno dell’attività commerciale non riuscendo, fortunatamente, a portare via nulla ma arrecando ingenti danni ai titolari.

Amaro è stato lo sfogo del proprietario, che nei social ha espresso la sua rabbia per quanto accaduto. “Mentre c’è chi dorme, troviamo anche chi continua a lavorare”, mostrando in un video i malviventi ripresi dalle telecamere di videosorveglianza durante il raid.