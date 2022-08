LE FOTO. Rimane incastrato sotto un piccolo trattore. Salvato dai vigili del fuoco

SAN POTITO SANNITICO – Nella tarda mattinata di oggi verso le ore 12:30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta in Via Pieraconfreda nel comune di San Potito Sannitico, per portare soccorso ad una persona che era rimasta vittima di un incidente mentre lavorava con un piccolo trattore nel suo campo agricolo. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno soccorso un anziano di circa 70 anni che era rimasto incastrato con gli arti inferiori sotto un piccolo trattore che si era accidentalmente ribaltato. Dopo un elaborato lavoro caratterizzato dallo smontaggio di alcune ruote e l’utilizzo di vari strumenti in dotazione come i cuscini di sollevamento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare la persona ferita assicurandolo alle cure del personale del 118, accorso sul posto con un’autoambulanza, che provvedeva a trasportarlo al vicino ospedale.