LE FOTO. Rogo di sterpaglie distrugge ex deposito della Protezione Civile: a fuoco container e roulotte

CASAL DI PRINCIPE – Ieri pomeriggio, verso le ore 19:00,la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa è impegnata a spegnere un grosso incendio che, dalle sterpaglie, ha coinvolto un vecchio deposito in disuso della Protezione Civile, nel comune di Casal di Principe. Ad andare a fuoco circa quindici container e sei roulotte che hanno generato una grossa nube di fumo nero visibile da molto lontano. Sul posto, per le operazioni di soccorso, è stato necessario fare intervenire anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Mondragone impegnata nel contrasto agli incendi di rifiuti ed un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto e si esclude la presenza di persone coinvolte nel rogo.