LE FOTO S.MARIA C.V. Dramma in piazza Adriano, incendio in un appartamento. Anziana grave

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incendio in un appartamento in piazza Adriano a Santa Maria Capua Vetere. All’interno una donna anziana di 94 anni ritrovata riversa a terra. Un vicino della donna prontamente intervenuto ha provveduto a prestare un primo soccorso e a domare le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e il personale del 118. La donna sembrerebbe essere rimasta intossicata dal fumo sprigionato dalle fiamme. Trasportata in ospedale in codice rosso sembrerebbe essere in pericolo di vita.