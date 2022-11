E’ accaduto questo pomeriggio poco dopo le 15,00

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente questo pomeriggio in viale Europa a Santa Maria Capua Vetere. Per cause ancora in fase di accertamento una donna al volante della sua auto ne ha perso il controllo arrestando la marcia, tra un albero e un cartello pubblicitario, nel mezzo della rotatoria. Per la conducente sembrerebbero non esserci state gravi conseguenze, se non un grande spavento. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.