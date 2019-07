SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stato azzannato improvvisamente alla gamba mentre passeggiava in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere. L’episodio, raccontato in un post dal gruppo “Cio che vedo in città – Smcv, è avvenuto ieri sera ad un giovane di origini marocchine che si trovava in piazza quando un cane, sprovvisto di museruola, ha morso la gamba del ragazzo. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha provveduto a trasportare l’uomo in ospedale, e una pattuglia dei carabinieri.