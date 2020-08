LE FOTO. S.MARIA C.V. In pochi minuti si allaga la città. Tromba d’aria nella zona della Nazionale Appia

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ durata quasi un’ora la tromba d’aria, caratterizzata da vento e grandine, che si è abbattuta poco fa tra Santa Maria Capua Vetere, Capua e la frazione di Sant’Angelo in Formis, e San Prisco. Dal cielo sono caduti pezzi ghiaccio grandi come una noce. Strade allagate ma soprattutto diversi danni a gazebi, cartelloni e piantagioni. Se ieri l’allerta meteo diramata dalla protezione civile aveva preannunciato piogge che poi martedì non si sono verificate, oggi il maltempo ha aggredito tutta Terra di Lavoro.