LE FOTO S.MARIA C.V. Incendio in via Roma. Fabbrica in disuso in fiamme 30 Maggio 2020 - 17:00

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si è verificato un incendio, nel tardo pomeriggio di oggi, a Santa Maria Capua Vetere in via Roma. Una fabbrica in disuso di plastica e tendaggi ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Resta da accertare l’esatta origine del rogo.