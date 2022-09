LE FOTO. S. MARIA C.V. Schianto mortale, perde la vita un 65enne

La tragedia si è consumata pochi minuti fa nei pressi del carcere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente mortale, pochi minuti fa, nei pressi del carcere Uccella lungo la statale 7 bis a Santa Maria Capua Vetere. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, due vetture: una fiat Panda e una Peugeot. A perdere la vita nel tragico schianto A.G. 65 anni. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa i quali hanno estratto dall’ammasso di lamiere il corpo senza vita del 65 enne sammaritano. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo era già spirato.