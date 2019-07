LE FOTO S.MARIA C.V. Spaventoso schianto in via Sturzo. Scontro tra un Suv e una Citroen. Due feriti

SANTA MARIA CAPUA VETERE (l.d.a., c.d.a. e t.p.) – Incidente stradale poco fa, due auto si scontrano violentemente. Stamani in via Sturzo, due vetture, un Suv di colore bianco e una Citroen di colore nero, si sono schiantate l’una contro l’altra durante, pare, una manovra di curva, il primo è finito contro la parte anteriore della Citroen, danneggiandola pesantemente. I conducenti delle due vetture sono rimasti feriti lievemente. Fortunatamente nessuno pare sia in pericolo di vita, tanto lo spavento tra i presenti. Sul posto due ambulanze e gli uomini della polizia municipale. La strada che costeggia la villa comunale è momentaneamente chiusa al traffico.