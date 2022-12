LE FOTO. S.MARIA C.V. Tre auto sequestrate e sei patenti ritirate in poche ore

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I vigili urbani di Santa Maria Capua Vetere, al termine dell’ultima attività messa in campo al fine di contrastare l’illegalità diffusa e di far rispettare il Codice della Strada, hanno provveduto a sottoporre a controllo 30 veicoli.

Diverse le irregolarità riscontrate. Tre veicoli sono stati sottoposti a sequestro in quanto trovati sprovvisti della prevista copertura assicurativa. Due automobilisti sono stati sanzionati per guida senza patente.

A 6 persone la patente è stata ritirata: per 3 in quanto il documento aveva superato la data di scadenza di validità e non era stato rinnovato e per altrettanti per sorpasso in violazione del Codice della Strada.

Inoltre

due automobilisti sono stati sanzionati in quanto viaggiavano su veicoli con la revisione scaduta.