LE FOTO. SAN PRISCO. Posata la prima pietra della nuova chiesa parrocchiale di Santa Maria di Costantinopoli

SAN PRISCO – Tante autorità religiose tra cui l’arcivescovo Salvatore Visco, il sacerdote della parrocchia Santa Maria di Costantinopoli Giuseppe Cappabianca, Don Filippo Melone e altri sono stati presenti per la posa della prima pietra della nuova chiesa della parrocchia Santa Maria di Costantinopoli che sorgerà tra viale dello Sport e via Gianfrotta. La struttura religiosa sarà realizzata da una ditta casertana con il 70 per cento dei fondi CEI già disponibili e il rimanente 30 per cento con i fondi che dovranno essere raccolti dalla comunità locale.