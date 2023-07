LE FOTO. Scassinatori d’auto in azione sul lungomare di MONDRAGONE

Ennesimo raid

MONDRAGONE -(Maria Assunta Cavallo) Ennesima auto vandalizzata in zona lido. È il caso di affermare che per “un pugno di dollari”, i ladri in azione sul lungomare si accontentano oramai anche delle briciole, come accaduto ieri ad una famiglia di Mondragone che dopo aver trascorso mezza giornata al mare, ha dovuto fare la conta dei danni che questi Lupin da quattro soldi, hanno procurato alla loro autovettura. Non possiamo nemmeno definirlo un magro bottino perché l’oggetto portato via dell’abitacolo è appena un pacco di fazzolettini imbevuti, così come afferma su Facebook la vittima di turno. Oramai non siamo nemmeno più alla frutta ma decisamente oltre. Numerosi i furti compiuti in città che non riguardano solo quelli delle auto ma anche furti di biciclette e dulcis in fondu; come capitato alla sottoscritta, bagagli a mano. Un territorio allo sbaraglio più totale visto che a farla da padrone sono i “soliti idioti” che certi di farla franca, trovano terreno fertile un po’ ovunque.

