LE FOTO. Scavalca il cancello del campo di calcio e resta infilzato sullo spuntone. Operato d’urgenza

SANTA MARIA LA FOSSA – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Mondragone per soccorrere e liberare un giovane infilzatosi con il polpaccio su uno spuntone di un cancello. L’episodio è avvenuto poche ore fa.

Il ragazzo, insieme ad altri amici, si era recato presso un campo di pallone, in gestione al Comune da qualche mese, ma chiuso. A quel punto hanno deciso di scavalcare per poter accedere nella struttura ed è stato a quel punto che uno di loro, perdendo l’equilibrio, è rimasto con la gamba letteralmente trapassata dalla punta acuminata.

I vigili del fuoco, allertati immediatamente, sono giunti sul posto e con l’utilizzo di cesoie e tranciabulloni sono riusciti a tagliare il metallo e a liberare l’arto del ragazzo.

Il giovane è stato trasferito in ospedale in codice rosso per essere sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico.