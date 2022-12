Sul posto la polizia

SAN FELICE A CANCELLO – Incidente poco dopo l’ora di pranzo nella frazione di Gaudello di Acerra a confine con il comune di San Felice a Cancello. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture si sono scontrate. Sul posto per i rilievi del caso una volante della polizia e i sanitari del 118. Inevitabili rallentamenti alla circolazione.