ALIFE – Si è verificato un incidente stradale in via Campisi ad Alife. Due auto si sono scontrate ed una, dopo l’impatto, si è ribaltata, finendo contro un palo dell’illuminazione, come si vede dalle foto che pubblichiamo. A bordo delle due, viaggiavano un ragazzo e una ragazza, rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.