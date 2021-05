CASAGIOVE– Ancora uno schianto tra una moto ed un’auto in via Nazionale Appia, nei pressi del distributore Ip, teatro quasi quotidianamente di numerosi sinistri stradali.

Per cause ancora in fase di accertamento un centauro in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto, Fiat Panda, cadendo rovinosamente al suolo.

I soccorsi, allertati dai passanti, si sono prontamente portati sul posto insieme ad una pattuglia dei vigili urbani per i rilievi del caso e per ricostruire quanto accaduto.