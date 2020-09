LE FOTO SESSA AURUNCA. Va a fuoco una casa sull’Appia. Paura per la presenza di due bombole di gas

SESSA AURUNCA – Questo pomeriggio, verso le ore 18, una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Teano è intervenuta nel comune di Sessa Aurunca, in via Appia al km 170+300, allertati da alcuni passanti che vedevano uscire del fumo da un’abitazione posta al pian terreno all’interno di un’azienda agricola. Al loro arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno potuto constatare che vi era in atto un incendio che interessava parte dell’abitazione, in particolar modo la cucina. Immediatamente i Vigili del Fuoco provvedevano a spegnere l’incendio in cui erano interessate anche due bombole di gas mettendo in sicurezza tutta la zona a tutela della pubblica e privata incolumità.