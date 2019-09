LE FOTO. Spaventoso incendio a Destra Volturno. Casa al mare “inghiottita” dalle fiamme

CASTELVOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – L’emergenza roghi non sembra avere un minuto di tregua. Dopo una serie di incendi che hanno interessato il litorale Domizio in una domenica “infuocata”, ieri sera un grosso rogo è divampato in località Destra Volturno. A prendere fuoco, cumuli di rifiuti in strada e sterpaglie. Le fiamme altissime si sono propagate velocemente e le lingue di fuoco hanno “‘inghiottito” una abitazione dove per un attimo si è temuto il peggio, ma per fortuna quando i Vigili del Fuoco sono entrati nella casa, ormai avvolta dalle fiamme, non hanno trovato nessuno. I caschi rossi con l’aiuto di due autobotti hanno lavorato diverse ore per domare l’incendio.