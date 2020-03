LE FOTO. Spaventoso incidente sull’Appia. Perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata

AGGIORNAMENTO H. 18:45: Col passare dei minuti possiamo darvi qualche informazione in più sull’incidente di questo pomeriggio avvenuto sull’Appia all’altezza del comune di Carinola. Va evidenziato il laborioso intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto per liberare il conducente rimasto ferito ed incastrato.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente da Mondragone, l’altra da Teano più un’autogru arrivata dal comando provinciale di Caserta, i carabinieri di Mondragone e i sanitari del 118.

MONDRAGONE/CARINOLA – Ci è giunta, poco fa, la notizia in redazione di uno spaventoso incidente avvenuto questo pomeriggio sull’Appia al km 177, nel tratto che ricade nel comune di Carinola. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo nella scarpata laterale che costeggia l’arteria.

Sul posto, in poco tempo, si è portata una squadra dei vigili del fuoco di Mondragone che ha lavorato diverso tempo per estrarre il conducente rimasto ferito. L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI