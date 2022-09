Sul posto i carabinieri

CAPUA – Tamponamento a catena in via Santa Maria Capua Vetere a Capua, nei pressi di MotorMania, direzione Capua. Coinvolte tre vetture: una Lancia Libra, di colore blu, una Mini Cooper nera e una una Fiat Tipo, ultima ad essere tamponata dalla Mini. Da chiarire la dinamica dei fatti. Sul posto un’ambulanza e i carabinieri della locale stazione impegnati nei rilievi del caso. Traffico in tilt