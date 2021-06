LE FOTO TEANO. 331.000 euro per il rifacimento di diverse strade sidicine. ECCO QUALI

TEANO (Pietro De Biasio) Un importo di € 331000 per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità. E per scongiurare i pericoli derivati dal fondo stradale sconnesso l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco D’Andrea fa sapere che è stata aggiudicata la gara per il rifacimento del manto stradale. Il piano prevede vari lavori che interesseranno diverse strade delle frazioni. In particolare riguarda le strade di Casi, Casamostra, Casafredda, Furnolo e Via Gramsci del centro cittadino. Le stesse, secondo quanto dichiarato dal sindaco Dino D’Andrea “da venti anni necessitavano di attenzione”.

Gli interventi sono a carico del bilancio comunale come sottolineato dallo stesso primo cittadino: “sono fondi comunali su residui dei mutui”. E per l’alta tensione in vista della Conferenza dei Servizi fissata per il prossimo 7 giugno sulla questione dell’impianto di S. Croce il Sindaco ribadisce: “Dopo aver azzerato il Covid manterremo tutte le promesse. Vogliamo solo che l’amministrazione deve essere lasciata in pace a lavorare serena ognuno per la propria parte perché oggi Teano ha un ruolo”. Il lavoro per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine proseguirà con nuovi investimenti stanziati da fondi regionali su tutto il territorio comunale.