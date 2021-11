LE FOTO TEANO. A 3 giorni dal violento temporale, la SS 329 non è stata ancora messa in sicurezza

TEANO (Pietro De Biasio) Il diluvio dei giorni scorsi ha provocato gravi problemi in tutto il territorio sidicino. L’ondata di maltempo che si è, infatti, abbattuta su Teano non ha risparmiato le campagne, le strade e ora si registrano diversi danni in città. Disagi si stanno verificando per un tratto stradale percorso ogni giorno da numerose automobili e autobus sui quali viaggiano gli studenti in direzione degli istituti scolastici. Si tratta della SS 329 in località Ponte degli svizzeri dove a distanza di 3 giorni ancora persiste una situazione di grave pericolo causata dalle abbondanti piogge. La strada presenta un manto irregolare per la presenza di terra e pietre che sono franate causando dossi di circa 30 centimetri di altezza. Quando si prenderanno provvedimenti? Bisogna intervenire al più per ripristinare la sicurezza e la normale viabilità del tratto di strada, ricordiamo, altamente frequentato.