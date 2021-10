LE FOTO TEANO. Esche per topi lungo il “supportico” di via Asilo Infantile. Allertati i vigili urbani

TEANO – (Pietro De Biasio) Numerose esche per topi sparse lungo il “supportico” di Via Asilo Infantile. È stato un cittadino nella tarda serata di ieri ad accorgersi della massiccia presenza di esche per l’eliminazione dei topi e ad allertare gli agenti della polizia municipale. Il sospetto è che qualche residente abbia disseminato le esche per i topi che sono talmente tanti e “sfilano” indisturbati tra i piedi dei passanti e dei residenti. Ma va ricordato che nei luoghi pubblici è vietato ai privati cittadini posizionare le esche avvelenate perché mettono a rischio cani, gatti e anche i bambini che, inconsapevoli, possono entrare in contatto con i veleni.