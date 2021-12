LE FOTO TEANO. Il Concerto di Natale della comunità parrocchiale di don Luigi Migliozzi incanta il pubblico nella serata di Santo Stefano

TEANO (Pietro De Biasio) Si è tenuto ieri sera, domenica, nella cornice suggestiva della Chiesa di S.Maria La Nova, il Concerto di Natale della comunità parrocchiale di don Luigi Migliozzi. Atmosfera magica con la corale Mi Alma Canta che ha aiutato i presenti a introdursi nel clima natalizio con l’esecuzione di canti tradizionali tratti delle melodie più famose. Emozionato e soddisfatto il pubblico presente, che ha potuto apprezzare non solo le voci armoniose e coinvolgenti, ma anche la professionalità e la serietà dei cantori, diretti con piglio e vigore dal maestro Gaetano Parente. Nella prima parte del concerto sono stati proposti: Joy to the world, Pacem, Sing to the lord a new song, Magnificat. Mentre nella seconda ed ultima parte canti natalizi che hanno coinvolto tutti. Soddisfatto don Luigi che ha potuto riscontrare una buona partecipazione ed esprimere le riflessioni sulla nascita di Gesù Salvatore motivo di gioia per ogni uomo (non solo per i cristiani).