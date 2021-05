LE FOTO TEANO. Mercato settimanale, il responsabile dell’Ascomart Lepre: “Segnaletica stradale non rispettata e zero controlli sui partecipanti”

TEANO – (Pietro De Biasio) Il responsabile dell’associazione commercianti Ascomart di Teano Alessandro Lepre interviene con una nota dettagliata e critica sulla feria settimanale del sabato mattina. Prima di riportare integralmente il suo intervento, è doveroso sottolineare per il lettori di CasertaCE che il fondatore dell’associazione dei commercianti sidicini si è speso molto per la riorganizzazione del mercato in chiave Covid-19. Riportiamo la sua nota:

“Dopo tanto impegno e tempo profuso per ottimizzare la realizzazione in sicurezza del mercato settimanale coinvolgendo la protezione civile coordinata dal Sign. Faella Nicola che nello stesso giorno tiene impegnato il suo personale anche al centro tamponi di s.antonio e della croce rossa il mercato non riesce ad essere pienamente efficiente in senso di sicurezza. Nel frattempo che l’assessore al Commercio la D.ssa Mariapaola D’Andrea dopo aver coordinato il tutto nei minimi particolari si reca personalmente ogni sabato a controllare che il tutto proceda in sicurezza e nel rispetto dei DPCM, a differenza di qualcun’altro che si rende pedissequamente irreperibile. Infatti le uniche cose che non funzionano, e già da tempo, sono il rispetto della segnaletica stradale e del controllo dei partecipanti che occupano posti non a loro assegnati ed addirittura sconosciuti agli uffici comunali, e questo riferito al c.te della polizia municipale e l’assessore preposto. Come si può evincere dalle foto in quell’area è in vigore il divieto di transito ma che nessuno lo rispetta e tantomeno viene fatto rispettare, inoltre anche l’occupazione del suolo pubblico viene effettuato da persone estranee, il tutto indisturbato dato dal fatto del mancato controllo. Queste segnalazioni/reclami ci vengono fatte dagli stessi operatori regolari del sabato che si vedono imbattere ogni sabato sempre allo stesso problema: circolazione veicolare e persone estranee. La circolazione è vietata in quanto quella zona è adibita alla circolazione degli avventori i quali sono a rischio di essere investiti, mentre per gli abusivi non se ne conosce neanche l’identità ed oltretutto neanche a conoscenza se sono persone che si sono poste al tampone prima di accedere all’area mercatale, così come sono stati obbligati a fare tutti i partecipanti prima di montare le bancarelle. Ogni volta si è invocato il c.do di polizia Municipale, ma che lo stesso è rimasto a guardare senza prendere provvedimenti così come il suo responsabile amministrativo”.