LE FOTO TEANO. “Nuova vita” per lo spazio davanti al Santuario di S. Antonio grazie ad un giovane volontario e alle donazioni dei cittadini

TEANO (Pietro De Biasio) Garantire uno spazio verde alla città e ai suoi bambini. È questa la bussola che guida Damiano Camelio il giovane volontario che ha ridato una nuova vita allo spazio davanti al Santuario di S.Antonio. Animato da una vibrante passione civile fatta di poche parole, Damiano ha generato una catena di solidarietà. Tantissime persone stanno apprezzando la sua determinazione per l’opera di riqualificazione dell’area verde in Collina S.Antonio. Uno spazio che adesso risulta essere un parco bellissimo, piccolo e tranquillo. Al suo appello non sono mancate piccole ma indispensabili donazioni dei cittadini per la manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare va menzionato e ringraziato il sig. Lazzaro Ventriglia che sta sostenendo molto il giovane volontario che senza le donazioni ricordiamo non avrebbe potuto cambiare il volto del parco giochi. Anche il sig. Marcello Carlucci ha voluto fornire il suo contributo regalando una sua opera dal profondo significato. Nei giorni scorsi infatti è stata istallata alla presenza dell’amministrazione comunale e di Don Carlo Amodio l’opera che l’artista sidicino ha dedicato alle donne e per dire “no” ad ogni forma di violenza. Piccola nota conclusiva: il tuo contributo permetterà di mantenere pulito e di regalarti ancora momenti di relax e divertimento con la tua famiglia e i tuoi figli in un ambiente sicuro immerso nella natura.